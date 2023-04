Regjeringen foreslår å innskrenke innsynsmuligheter

Et nytt lovendringsforslag vil gjøre det vanskeligere å få innsyn i kommunikasjonen i departementene.

NTB

Et nytt forslag om endring av offentlighetsloven legger opp til begrensning av mulighetene til å holde oppsyn over det som skjer i statsforvaltningen.

Endringsforslaget gjør det mulig å unnta en rekke dokumenter fra oversikter som brukes blant annet av journalister for å følge med på det som skjer hos myndighetene, skriver Aftenposten.

Forslaget ble sendt ut rett før påskeferien. Norsk Presseforbund er svært kritisk.

– Da vil det bli enda vanskeligere å følge med på intern saksbehandling i forvaltningen, fordi det vil bli umulig å se hva som holdes tilbake, sier jurist og rådgiver Kristine Foss.

Hun sier formålet med offentlighetsloven er at samfunnet skal kunne følge med fra et tidlig tidspunkt, mens det ennå er mulig å påvirke saker.

– Jeg mener det er grunnlag for å spørre om forslaget står seg opp mot Grunnloven, sier hun.

Også Tron Strand fra Pressens offentlighetsutvalg er kritisk, skriver Medier24.

Regjeringen mener imidlertid at dagens situasjon er uheldig, fordi den medfører risiko for at den «frie, interne meningsutvekslingen i organet begrenses».