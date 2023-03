Opposisjonen ber regjeringen prioritere ammunisjon foran Tiktok

Regjeringen viser til at økte innkjøp i blant annet ammunisjon i år, også vil være til nytte neste år. Les mer Lukk

NTB

Høyre, Frp og Venstre krever at ammunisjonsfabrikken Nammo på Raufoss må få nødvendig kraftforsyning, og at datalageret for Tiktok må vike.