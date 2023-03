Biden avgraderer etterretningsrapporter om coronavirusets opphav

– Vi er nødt til å komme til bunns i opphavet til covid-19, inkludert potensielle forbindelser til Wuhan-instituttet for virologi, sa Biden i en uttalelse mandag. (AP Photo/Susan Walsh)

NTB

USAs president Joe Biden har signert loven som krever offentliggjøring av etterretningsrapporter om opprinnelsen til coronaviruset.

Biden undertegnet mandag som varslet vedtaket, ti dager etter at Representantenes hus vedtok at rapportene skal frigis.

Vedtaket fra de 419 representantene var siste steg før forslaget gikk til president Joe Bidens bord for hans signatur.

– Vi er nødt til å komme til bunns i opphavet til covid-19, inkludert potensielle forbindelser til Wuhan-instituttet for virologi, sa Biden i en uttalelse mandag.

– Ved å implementere denne loven vil min administrasjon avgradere og dele så mye av denne loven som mulig, tilføyer presidenten.

Flere teorier

Amerikansk etterretning har omtalt «potensielle forbindelser» mellom forskningen ved virologiinstituttet i Wuhan og utbruddet av covid-19. Men det amerikanske etterretningssamfunnet har ikke samlet seg om en felles teori om utspringet.

Noen tror en lekkasje fra et laboratorium er den mest sannsynlige opprinnelsen til viruset, mens andre tror det dreier seg om smitte fra dyr.

Det føderale politiet FBI kom i 2021 til at «laboratorie-teorien» var den mest sannsynlige – en konklusjon som ble omtalt som middels sikker.

Lav tillit til forklaringen

Det amerikanske energidepartementet sluttet seg ifølge Wall Street Journal til den konklusjonen i en rapport i februar, men da het det at de har «lav tillit» til forklaringen.

Samtidig mente fire andre etterretningsinstitusjoner og et føderalt etterretningspanel at smitte fra naturen trolig var årsaken. To institusjoner var usikre, ifølge avisa.

Eksperter mener det kan ta flere år før man kan peke sikkert på en årsak og at man kanskje aldri vil bli sikre.