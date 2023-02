Vedum vender tommelen ned for EUs fjerde energipakke

NTB

Senterpartiet vil stemme ned EUs fjerde energipakke, også kalt «ren energi»-pakken, når den kommer på regjeringens bord, ifølge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

– Den ligger ikke på regjeringens bord nå, og når den eventuelt havner der, så vil ikke Sp kunne la den passere. Vi kommer ikke til å gi fra oss mer makt på det området. Det ligger en innstilling fra sentralstyret til landsmøtet om å gå mot denne pakken. Det vil overraske meg stort om ikke det blir vedtatt, sier Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.

Han stiller seg dermed bak holdningen parlamentarisk leder Marit Arnstad la for dagen i forrige uke:

– Vi kommer ikke til å være med på EUs fjerde energipakke. Vi var mot tredje (Acer) og argumenterte mot den. De argumentene står seg godt. Vi kommer aldri til å stemme for å utvide myndigheten til Acer og ønsket om et felles europeisk energimarked, sa Arnstad.

Vurderer innlemming

I EUs fjerde energimarkedspakke er mye av regelverket i den tredje energimarkedspakken, som ble vedtatt av Stortinget i 2018, revidert.

I tillegg er det mye nytt regelverk. Olje- og energidepartementet vurderer nå om regelverket er relevant for innlemming i EØS-avtalen, og om det er behov for eventuelle EØS-tilpasninger.

Senterpartiet vil at Norge skal bruke vetoretten for å hindre at pakken blir norsk lov gjennom EØS-avtalen.

Mangeårig motstand

Allerede i 2019 varslet partiet at det ville stemme imot innføring av EUs fjerde energimarkedspakke. Vedum gjentok før valget i 2021 at partiet ville legge ned veto mot pakken som vil knytte Norge tettere til EUs energisamarbeid.

I fjor høst gikk energipolitisk talsperson Per Martin Sandtrøen ut med et klart krav til regjeringspartner Arbeiderpartiet: EUs fjerde energimarkedspakke må ikke bli vedtatt, ifølge Klassekampen.

Han slo fast at det vil være umulig for Sp å sitte i en regjering som vedtar den fjerde energipakken.

Sp er imot

I resolusjonsforslaget som skal behandles på Sps landsmøte i mars, står det blant annet at «for å hindre ytterligere avgivelse av norsk suverenitet over norsk energipolitikk, sier Senterpartiet nei til EUs fjerde energimarkedspakke. Senterpartiet er mot å gi mer makt over norsk energipolitikk til EU og denne energimarkedspakken vil svekke Norges handlefrihet på energiområdet.»

Sp også hele tiden har vært imot tilknytningen til EUs energibyrå Acer, poengterer Vedum.

– Vi mente det var uklokt å gå inn i Acer, og mener det fortsatt. Vi må forholde oss til det flertallet som er, men utnytte det handlingsrommet som er, sier han.