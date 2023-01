Tyrkia-reisen til Sveriges forsvarsminister avlyst

NTB

Tyrkias forsvarsminister sier hans svenske kollega likevel ikke kommer til Ankara. En felles avgjørelse, sier den svenske ministeren.

– På det nåværende tidspunkt har Pål Jonsons besøk til Tyrkia 27. januar mistet sin betydning, så vi har avlyst besøket, sier Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar. Årsaken skal være den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludans planlagte protest i Stockholm lørdag.

Tyrkia er svært misfornøyd med at Paludan har fått tillatelse til å holde markering utenfor Tyrkias ambassade. Det er ventet at han vil prøve å brenne en koran – noe han også har gjort ved tidligere anledninger.

Jonson skulle etter planen besøke den tyrkiske hovedstaden førstkommende fredag etter å ha blitt invitert av nettopp Akar.

Vil fortsette dialogen

På Twitter skriver Jonson at han snakket med Akar på fredagens møte i Tyskland om militær støtte til Ukraina.

– Vi kom da fram til at vi flytter møtet i Ankara til et senere tidspunkt, skriver Jonson. Han understreker at forholdet til Tyrkia er viktig for Sverige.

– Vi ser fram til å fortsette dialogen om våre felles sikkerhets- og forsvarsrelaterte spørsmål ved en senere anledning.

Sveriges Nato-søknad var ventet å bli hovedtema i samtalen mellom de to ministrene. Tyrkia har satt seg på bakbeina og kommet med en rekke krav, blant annet om utleveringer av personer, før de sier ja til Sverige og Finland. Alle Nato-landene må godkjenne nye medlemmer.

Andre avlysning

Besøket ville blitt det første møtet mellom Sverige og Tyrkia på ministernivå etter forrige ukes diplomatiske krise. Den oppsto da en dukke som forestiller Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble hengt opp utenfor rådhuset i Stockholm.

Hendelsen førte til at Tyrkia avlyste riksdagsleder Andreas Norléns planlagte besøk i den tyrkiske nasjonalforsamlingen.