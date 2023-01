Scholz: Sikker på at Tyskland ikke vil havne i resesjon i år

Tysklands statsminister Olaf Scholz besøkte mandag et bryggeri i Ulm i Sør-Tyskland. Onsdag deltar Scholz på Verdens økonomiske forum i Davos, som den eneste regjeringssjefen fra G7.

NTB

Tysklands økonomi kommer til å unngå resesjon i år, mener statsminister Olaf Scholz.

– Jeg er fullstendig overbevist om at det ikke vil skje, at Tyskland går inn i en resesjon, sa Scholz i et intervju med Bloomberg tirsdag.

Han mener den tyske økonomien er godt rustet til å håndtere energikrisen i kjølvannet av Russlands krigføring i Ukraina.

Scholz viser til at økt kapasitet fra nye gassterminaler langs kysten av Østersjøen og Nordsjøen gjør Tyskland i stand til å opprettholde den økonomiske aktiviteten.

Scholz lot seg intervjue av Bloomberg før han reiste til Verdens økonomiske forum i Davos, som den eneste regjeringssjefen fra G7-landene.

I en prognose i oktober spådde den tyske regjeringen at landets økonomi ville falle med 0,4 prosent i 2023. Det finnes ulike definisjoner på økonomisk resesjon. En av de vanligste er krympende bruttonasjonalprodukt (BNP) i to kvartaler på rad.