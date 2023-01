Vestre ut mot Solbergs strømforslag: – Uansvarlig hopp og sprett-politikk

NTB

Høyre-lederen hevet pekefingeren mot regjeringen og ba om ny strømstøtte til bedriftene i første kvartal. Uansvarlig, mener næringsministeren.

Regjeringen har sagt at langsiktige fastprisavtaler skal løse deler av næringslivets problemer med skyhøye strømregninger. Men det er det lunken stemning til både hos bedriftene og strømselgerne.

– Alt indikerer at disse fastprisavtalene ikke leverer som regjeringen lovet for næringslivet nå, og særlig ikke for små og mellomstore bedrifter. Derfor mener vi at å stille opp for bedriftene i første kvartal, er en god løsning, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Hun vil heller ha en rausere strømstøtte og foreslår at det settes av 2 milliarder kroner til det.

– Vi ser at det er få bedrifter som tegner seg for fastprisavtaler. Det er jo en indikasjon på at man ikke treffer behovene der ute, sier næringspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) reagerer på uttalelsene.

– Dette er hopp og sprett-politikk fra Erna Solberg, som slår beina under fastprismarkedet vi har jobbet for å få på plass. Det er uansvarlig av Høyre og sender helt motstridende signaler til bedriftene, sier Vestre til NTB.

Høyre-leder Erna Solberg vil ha en rausere strømstøtte til bedriftene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

– Nå tilbys det langsiktige kontrakter ned mot 69 øre, og vi ser at selv de korteste kontraktene har falt 35 prosent i pris på kort tid og nå har havnet under 1 krone. I tillegg øker Høyre oljepengebruken i en tid med rekordhøy inflasjon. Det er ikke dette norske bedrifter trenger nå, sier næringsministeren.

Astrup i Høyre sier imidlertid at de i sitt alternative budsjett la opp til å bruke 5,3 milliarder mindre oljepenger enn regjeringen. Med de to nye milliardene bruker Høyre fortsatt 3,3 milliarder mindre, sier Astrup.