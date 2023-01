Frp ut mot Støre – sier han kommer med tomme løfter om strøm

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa mandag at han er åpen for å vurdere «alt av løsninger» som kan få ned strømprisene. Det tror ikke Frp og Rødt noe på.

– Vi er åpne for å vurdere alt av løsninger som kan stabilisere og få prisene ned. Men vi kommer aldri til å gå inn for kortsiktige løsninger, som kan sette oss i trøbbel i fremtiden eller som kan true forsyningssikkerheten. Vi må finne løsningene i samarbeid med våre nordiske og europeiske naboer, sa Støre da han talte til Arbeiderpartiets sentralstyremøte mandag.

Støre viste til at kraftselskapene har fått tydelig beskjed om å fylle vannkraftmagasinene, og at fastprismarkedet for næringslivet er i ferd med å komme på plass.

– Vi er i gang med hovedjobben, nemlig å legge til rette for mer fornybar kraft. Samtidig må vi dempe prispresset her og nå, sa statsministeren.

Frp kritiserer Støre for tomme løfter

Verken Frp eller Rødt har troen på at Støre vil vurdere alt av løsninger for å få ned strømprisene. Marius Arion Nilsen (Frp) ber regjeringen erstatte tom retorikk med faktisk politikk dersom de mener alvor.

– Hvor mange ganger skal vi høre at regjeringen jobber for å snu hver stein i strømpolitikken, uten at det samtidig følges opp med faktisk politikk som gjør noe med problemet? Jeg tror ikke jeg er alene om å være lut lei av alle de tomme strømløftene som nærmest kommer daglig fra regjeringspartiene, sier Nilsen til NTB.

– I over ett år har Fremskrittspartiet vært på tilbudssiden i Stortinget med flere konkrete forslag som ville ha fått ned strømprisene på kort sikt. Ap og Sp kan når som helst støtte våre forslag og få flertall dersom de vil begrense krafteksporten, redusere prissmitten fra kontinentet eller innføre en midlertidig makspris på strøm, sier Nilsen videre.

Rødt: – Lite troverdig

Energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug, sier det er lite troverdig at regjeringen nå faktisk vurderer alt.

– Rødt mener partiene må sette seg ned sammen og finne løsninger raskt, ikke sette ned enda flere utvalg, sier Marhaug.

- Prismekanismene som lar kraftselskapene ta mange kroner for kraft som koster noen øre å produsere, gjør at folk blir fådd og arbeidsplasser trues. Det hjelper ikke å bare peke på mer produksjon når prissjokket kommer mens vi ennå har kraftoverskudd. Kraftmarkedet må reguleres, sier hun.

Støre: – Må ha kraft til å fylle opp

På spørsmål fra NTB om hva regjeringen vil gjøre på kort sikt for å få ned prisene svarer Støre:

– Svaret på mellomlang og lengre sikt er at vi er nødt til å få mere kraft inn i systemet. Det er ikke mulig å gi noe annet varig svar på dette når det er blitt borte store energimengder etter Russlands krigføring. Det er vi i gang med. Det var gjort svært lite på dette da vi kom i regjering. Nå er det svært mye som er i gang.

– Det kommer utlysning i første kvartal 2023 til sørlig nordsjø og utsira, feltene for havvind. Så skal vi gå i gang med vind på land, som er den lavest hengende frukt. Her er konsesjonsprosessen i gang igjen. Bygge ut landvind. Solkraft, både på hustak og større anlegg skal i gang. Og bedre utnyttelse av vannkraften. Det er flere ulike steder her hvor vi kan øke tilgangen på kraft. Du kan ikke sette lave priser bare gjennom et politisk vedtak. Du må ha kraft til å fylle opp.