Regjeringen ber om snarlig rettsmøte om forbud mot felling av ulv

Miljø- og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) ber Oslo tingrett kalle inn til et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg. Eides håp er at tingretten snur og likevel sørger for at lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen kan gjennomføres i lisensfellingsperioden på nyåret.

NTB

Regjeringen er uenig med tingretten, som forbyr lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i januar og februar. De ber derfor om et snarlig rettsmøte.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

– Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt, slik at vi får en kjennelse så raskt som mulig, sier Eide.

I kjennelsen fra 27. desember ga Oslo tingrett organisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr medhold i ønsket om midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av tre ulveflokker.

Dermed kan ikke ulvejakten inne i ulvesonen starte som planlagt 1. januar. Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen varer fram til 15. februar.

Klima- og miljødepartementet håper at de muntlige forhandlingene vil føre til at retten likevel gir staten medhold og at den midlertidige avgjørelsen dermed endres før utløpet av fellingsperioden.