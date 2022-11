Xi: Forholdet til USA er viktig for Kina

NTB

Forholdet til USA er viktig, understreket president Xi Jinping da han mandag møtte sin amerikanske motpart Joe Biden på Bali.

De to lederne møttes på sidelinjen av G20-toppmøtet, som starter tirsdag. Xi tok til orde for å styrke forholdet mellom Beijing og Washington, et forhold som har blitt stadig kjøligere de siste årene.

– Jeg er villig til å ha en oppriktig og dyptgående meningsutveksling, sa den kinesiske presidenten ved åpningen av møtet.

Biden understreket at de to har et felles ansvar for å vise verden at USA og Kina kan unngå åpen konflikt.

– Som ledere av våre to land har vi begge et ansvar for å vise at Kina og USA kan håndtere sine mange forskjeller, hindre at konkurranse noensinne blir til konflikt og til å finne måter å samarbeide om viktige globale spørsmål på, sa Biden da møtet startet.

Tøff tone?

Biden lovet før møtet å legge an en tøff tone overfor Xi, men det var på forhånd likevel lave forventninger til samtalen mellom de to lederne.

De to har møtt hverandre flere ganger tidligere, men ikke siden Biden ble president.

Forholdet mellom USA og Kina har den siste tiden vært preget av rivalisering, samt krass retorikk fra begge parter.

Kjøreregler

Kina blir stadig mektigere, først og fremst økonomisk, men også militært i sin del av verden. Det ser USA på med stor bekymring.

En kilde i Det hvite hus opplyste søndag at Biden vil kreve «klare kjøreregler» i forholdet mellom de to land. Dette for «å sikre at konkurransen ikke blir til konflikt», et budskap Biden gjentok på Bali.

Taiwan og Nord-Korea

Forholdet til Taiwan var også ventet å bli et tema under samtalen, det samme var spørsmålet om Kinas forhold til Nord-Korea.

Biden ba trolig Xi legge press på Nord-Korea for å bremse landets atomvåpen- og rakettprogram, men det er ikke kjent hvilket svar han fikk.

Mektig

Xi sikret seg nylig en tredje presidentperiode og framstår nå som en av de mektigste kinesiske lederne på lenge. Han er trolig mer opptatt av det tette militære samarbeidet mellom USA og Taiwan, som Beijing og FN anser for å være en del av Kina, enn av Nord-Korea.

Den usikre verdenssituasjonen som følge av Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til kraftig prisøkning på energi og matvarer, var også trolig også tema under møtet, som var ventet å pågå i flere timer.

Putin uteblir

Kina støtter ikke den russiske krigføringen, men har høstet kritikk fordi landet ikke slutter opp om sanksjonene USA og Europa har innført mot Moskva.

Russlands president Vladimir Putin deltar ikke på G20-toppmøtet, men har sendt sin utenriksminister Sergej Lavrov.