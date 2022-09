Xi sier han vil jobbe for at både Kina og Russland får mer innflytelse

NTB

Kinas president Xi Jinping sa at han vil at Kina og Russland skal samarbeide som «stormakter» da han møtte Vladimir Putin i Usbekistan torsdag.

– Kina er villig til å gjøre en innsats sammen med Russland for at de skal ta rollen som stormakter og spille en veiledende rolle for å skape stabilitet og positiv energi i en verden preget av sosial uro, sa Xi under møtet.

Den russiske presidenten hyllet på sin side det han kalte Kinas balanserte tilnærming til Ukraina. Han langet også ut mot det han mener er USAs forsøk på å skape en unipolar verden.

– Forsøk på å skape en unipolar verden har nylig tatt en virkelig stygg form og er fullstendig uakseptabelt, sa Putin.

Det er første gang Xi og Putin møtes ansikt til ansikt etter at Russland invaderte Ukraina. Det er også første gang Xi er i utlandet siden koronapandemien brøt ut i slutten av 2019.

Møtet fant sted mens begge lederne deltok på toppmøtet i Shanghaigruppen i den usbekiske byen Samarkand.