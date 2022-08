LO-lederen advarer mot lettvinte strømstøtte-løsninger

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarer mot å komme med løsninger på strømkrisen som er forhastede og ikke kan stå seg over tid.

– Vi må lære av de feilene vi gjorde da pandemien traff oss. Da hadde vi ikke tid på oss til å tenke oss om. Nå har vi tross alt tid til å jobbe oss grundig gjennom det og finne løsninger som treffer riktig, sier LO-lederen til Fri Fagbevegelse.

Peggy Hessen Følsvik mener støtteordningene til bedriftene i begynnelsen av pandemien lærte oss at deler av støtten ikke traff riktig.

– Det haster, men ikke så mye at man kan hive fornuften over båten. Vi må finne de riktige løsningene, som kan stå seg over tid. Det er en forskjell på pandemien og dagens situasjon: Coronapandemien trodde vi skulle være kortvarige. Dette er en situasjon som vi må være forberedt på at kommer til å vare i lang tid, sier hun.

LO-lederen opplever nå at regjeringen har kalt inn partene nettopp for å knekke kodene for hvordan dette skal ordnes.

– Vi vet det alltid vil være en risiko for at noen vil utnytte denne type støtteordninger. Det vi ikke trenger er en ordning som for eksempel gir useriøse bedrifter muligheten til å stikke et sugerør ned i fellesskapets kasse, sier Hessen Følsvik.

Mandag skal Stortingets presidentskap møtes for å ta stilling til en ekstraordinær innkalling av Stortinget, for å vedta nye tiltak mot strømprisene og kraftsituasjonen.