Ny smell for Støre i måling

NTB

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å gjøre det dårlig på målingene. I en ny måling for Nettavisen er flertallet på venstresiden borte.

Støre-regjeringen er avhengig av støtte fra SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne for å få flertall i Nettavisens januarmåling. Den dårlige trenden for de to regjeringspartiene på flere målinger i januar fortsetter.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 22,3 prosent, en nedgang på 2,7 prosentpoeng fra måneden før. Senterpartiet faller til 9,3 prosent, den laveste oppslutningen i en Sentio-måling siden 2018.

– Arbeiderpartiet har falt hver måned siden valget, så tendensen er klar, sier administrerende direktør Arve Østgaard hos Sentio til Nettavisen.

Her er resultatene fra målingen: Rødt 5,8 (+0,2 fra forrige måned), SV 9,2 (+1), Ap 22,3 (-2,7), Sp 9,3 (-0,7), MDG 3,8 (+0,3), KrF 5 (+1,5), Venstre 4,1 (-1,8), Høyre 25,6 (+2,5) og Frp 12 (+0,3). Feilmarginen ligger mellom 1,2 og 3 prosentpoeng.