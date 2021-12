50.000 flere kan få bostøtte på grunn av strømprisene

NTB

Regjeringen og SV er enige om å utvide bostøtten midlertidig med 850 millioner kroner slik at 50.000 flere kan få bostøtte på grunn av de høye strømprisene.

I en pressemelding fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) søndag ettermiddag går det fram at støtten økes i månedene januar, februar og mars.

Både nye og eksisterende mottakere vil i tillegg kunne få en ekstrautbetaling på minst 1.500 kroner i måneden på grunn av de høye strømprisene.

– Mange flere kan få bostøtte i denne perioden, men det forutsetter at de søker nå, sier Gram.

Søk før nyttårsaften

– For å få utbetaling i januar er det svært viktig at de som ikke allerede mottar bostøtte, søker Husbanken om dette innen 31. desember. De som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt for å få en ekstrautbetaling disse månedene, sier statsråden.

Regjeringen og SV endrer bostøtten for første kvartal 2022 slik at opptil 50.000 flere kan få støtte til de høye strømregningene. Foto: Marius Helge Larsen / NTB Les mer Lukk

Tiltaket innebærer at mellom 130.000 og 140.000 husstander kan få økt bostøtte i disse månedene. Dette vil utgjøre rundt 850 millioner kroner i ekstraordinære utbetalinger fra staten, skriver departementet.

I en kommentar til NTB sier SV-leder Audun Lysbakken at det var viktig å hjelpe dem som trenger det mest.

– Det har vært viktig for SV å sørge for at hjelpen når fram til dem som trenger det mest. Nå får mange flere bostøtte og ekstra strømstøtte. Det betyr at titusenvis får bedre råd i en tøff tid.

Rekorddyr strøm mandag

Samtidig som meldingen fra regjeringen, ble det klart at årets hittil høyeste strømpris for Sør-Norge er ventet mandag. Da vil prisen mellom klokka 18 og 19 på kvelden ligge på 4,59 kroner for en kilowattime, ifølge strømbørsen NordPool.

Til sammenligning vil den i samme tidsperiode ligge på 53 øre for en kilowattime i Midt- og Nord-Norge.