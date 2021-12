Knut Storberget leder ny forsvarskommisjon

NTB

En ny forsvarskommisjon skal vurdere hvilke prioriteringer Norge kan gjøre for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal ledes av Knut Storberget.

Forsvarskommisjonen skal gi innspill til hva som best ivaretar norsk sikkerhet i et perspektiv på 10–20 år, og fremme forslag til forsvarssektorens videre utvikling, opplyser Forsvarsdepartementet.

Kommisjonen får 17 medlemmer og er satt sammen av fageksperter, politikere og partene i arbeidslivet.

– Dette er et arbeid jeg ser fram til. Vi har fått et viktig og spennende mandat med komplekse problemstillinger, og jeg håper dette kan bli et viktig arbeid for fremtidig politikk, sier utvalgsleder Knut Storberget, som var justisminister i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2011.

Totalberedskapskommisjon

Kommisjonen skal se på statens og samfunnets samlede motstandskraft.

– Dette innebærer blant annet å se på samspillet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom hele krise- og konfliktspekteret, opplyser departementet.

Forsvarskommisjonen skal se sitt arbeid i sammenheng med Totalberedskapskommisjonen, som etter planen utnevnes på nyåret.

– Det er behov for grundige diskusjoner om hvordan Norge kan møte bredden i de sikkerhetspolitiske utfordringene, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Leverer rapport i 2023

Den forrige forsvarskommisjonen ble oppnevnt i 1990, ifølge Enoksen.

Forsvarskommisjonen vil begynne sitt arbeid så raskt som mulig etter 1. januar 2022 og skal levere sin endelige rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren senest 3. mai 2023.