Brenna vil ha flere pensjonister og studenter inn som lærervikarer

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil ha flere studenter og pensjonister inn som lærervikarer. Foto: Ali Zare / NTB Les mer Lukk

NTB

Kunnskapsdepartementet letter på inntektsgrenser for studenter og avkorting for pensjonister for å få inn flere vikarer og lette på bemanningskrisen i skolen.