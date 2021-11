SV har fått en skisse fra regjeringspartiene

NTB

SV fikk søndag ettermiddag en ny skisse til løsning til neste års statsbudsjett fra regjeringspartiene.

SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski ville ikke kommentere innholdet i den nye skissen, skriver NRK , men refererer Kaski på at hun syns forhandlingen går tregt.

– Vi mener fortsatt at det er stor avstand, at det er behov for bedre framgang for klima og rettferdig fordeling, som er viktig for SV, sier Kaski til statskanalen.

SV har hatt møter med regjeringspartiene gjennom hele helgen og startet søndagens møte klokka 10 etter at de også satt sammen utover kvelden lørdag.

De tre partiene har satt seg som mål å bli ferdige med forhandlingene innen mandag morgen. Det vil gi resten av finanskomiteen god tid til å komme med sine bemerkninger før komiteens budsjettinnstilling skal leveres til Stortinget fredag.

– SV er ikke bekymret for tiden, det har vi ikke vært. Vi har god tid. Så lenge vi har bevegelse, er vi glade, og det har vi nå. Vi kommer bare til å fortsette å forhandle, sier Kaski til NRK.