Regjeringen varsler kraftigere utslippskutt allerede i høst

NTB

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover at regjeringen vil skru til klimapolitikken allerede i høst.

– Når vi har sagt at vi har høyere klimaambisjoner enn den forrige regjeringen, må vi vise det i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, sier Eide til Aftenposten.

Tilleggsproposisjonen er i praksis en liste over prioriterte endringer på Solberg-regjeringens siste budsjettforslag, som de la fram før regjeringsskiftet. Eide svarer at han vil være ærlig på at regjeringen umulig får «snudd alt på noen uker».

– Vi må disponere de utslippene vi har igjen på en best mulig måte. Vi skal lete etter de mest rasjonelle, kostnadseffektive og effektive virkemidlene som gjør at utslippene går ned, i samtlige sektorer av samfunnet, sier han.

Med seg på laget har han en utålmodig næringsminister, som er villig til å bruke musklene til staten for å nå målene.

– Jeg mener at verdens rikeste land må være villig til å ta noe større risiko. Det skiftet vi skal gjennom nå, er den største omstillingen i nyere norsk historie. Problemet her i Norge er ikke at vi har tatt for mye risiko. Vi har snarere vært for feige til å peke ut en retning og gjøre det som virker. Det har vi ikke lenger tid til, sier Vestre.