Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide: En vond og vanskelig dag

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide sier at denne dagen er vond og vanskelig.

NTB

Tidligere KrF-leder og samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til NTB etter Kjell Ingolf Ropstads avgang at denne dagen er vond og vanskelig.

– Jeg kjenner at dette er en vond og vanskelig dag. Men mest krevende er det for Kjell Ingolf og familien. Han har beklaget og sagt at dette ikke burde skjedd, sier Hareide.

Den tidligere KrF-lederen sier at han respekterer det valget Ropstad nå har landet på.

– Han har vurdert hva som er best for KrF og sine nærmeste. Kjell Ingolf og familien har opplevd veldig vanskelige dager med et enormt press.

Hareide trekker fram at han og Ropstad har jobbet tett sammen gjennom alle sine år på Stortinget, og han sier at han setter stor pris på ham – som kollega og venn.

– Vi var uenige om retningsvalget, men vi har beholdt den gode kontakten og vennskapet, sier Hareide.

– Jeg vil takke Kjell Ingolf for den store jobben han har gjort for KrF, og den jobben jeg vet han vil gjøre som stortingsrepresentant de neste fire årene, legger han til.