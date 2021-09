Erna Solberg advarer mot å stemme taktisk på Venstre

Statsminister Erna Solberg (H) ser med bekymring over at Høyre ligger an til å miste et mandat i Oslo på de siste meningsmålingene. Her er hun sammen med Venstre-leder Guri Melby utenfor Statsministerens kontor i Oslo. Og det er nettopp Venstre som ligger an til å ta over mandatet. Foto: Javad Parsa / NTB

Høyre ligger an til å kun få fire mandater fra Oslo på de siste målingene. Statsminister Erna Solberg advarer Høyre-velgere som hopper over til Venstre av taktiske grunner.

Til Avisen Oslo kommer statsministeren med en pekefinger til Høyre-velgere i Oslo som vurderer å stemme taktisk på Venstre.

– Det er viktig å si til de velgerne som sier de egentlig er Høyre-velgere, men som tenker at de skal gi stemmer til Venstre, at det ikke blir noen borgerlig regjering uten et sterkt Høyre. Det er et viktig og tydelig signal å gi, sier Solberg til ao.no.

Nå ligger Venstre an til å ta over en av Høyres mandater i Oslo på de siste målingene ifølge Poll of Polls. Det kan bety at Høyres femtekandidat Mathilde Tybring-Gjedde (28) risikerer å ikke få en plass på Stortinget etter valget. Samtidig har Venstre gjort et stort hopp i Oslo og vil om målingene slår til få to mandater fra Oslo.

Det vil i så fall være første gang siden 2009 at Høyre kun får fire mandater fra hovedstaden.

Solberg er klar på at hun ikke har mye til overs for taktiske stemmer:

– Det virker unødvendig for øyeblikket, fordi Venstre ser ut til å gjøre det bra, og det er heller ikke så lurt fordi du kan ende opp med å svekke det partiet du egentlig vil at skal styre landet.