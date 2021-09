Nye tall: Flere tusen færre barn får brillestøtte etter regjeringens kutt

NTB

3.000 færre barnefamilier søker om brillestøtte hver måned etter at ordningen ble strammet inn. – Ikke greit, sier en småbarnsmor som har mistet støtte.

– Det at staten vil spare penger på unger som ikke ser godt, det synes jeg ikke er greit, sier Jannike Elise Nielsen fra Knarvik til NTB.

Onsdag fikk hun besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre, som for tiden er i full valgkampmodus. Han vil gjerne vise fram konsekvensene av regjeringens kutt i brillestøtten fra 3. mars i fjor.

– Uansett hvem som vinner valget, så håper jeg de ser på ordningen og hvordan dette har slått ut, sier Nielsen.

Datteren, Milla-Sofie (5), har sterkt nedsatt syn og kan knapt se uten briller. Familien må nå betale flere tusen kroner når datteren trenger nye briller, mens det før var gratis.

Blindeforbundet: – Får ikke hjelp

Nå har Blindeforbundet hentet inn nye tall fra Nav for å kartlegge følgene av innstrammingene som trådte i kraft i mars i fjor.

Tallene viser at det i årets sju første måneder er innvilget i overkant av 13.000 søknader om brillestøtte, altså rundt 1.900 i måneden. I 2019, som var det siste hele året før ordningen ble endret, lå snittet på 4.900 i måneden.

Nedgangen er altså på rundt 60 prosent.

– Dette viser at mange færre nå kommer inn i ordningen. Da har man lempet kostnadene over på familiene. Og vi vet at en del som trenger kostbare briller for å se skikkelig, nå ikke får hjelp, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund til NTB.

Mens det totalt var 59.436 innvilgede saker i 2019, (av 60.166 søknader) var tallet i 2020 på 31.644 (av 33.163 søknader). Altså nærmest halvert. Da hadde man også to måneder med den gamle ordningen fram til 1. mars.

Ny bekymring

Blindeforbundet sier at de har fått bekymringsmeldinger om at barn ikke får de brillene de trenger, fordi familien ikke har råd.

– Vi mener alle som trenger briller for å kunne følge med på skolen, delta i lek og aktiviteter må få støtte. Hvis barna ikke kan klare å se tavla uten briller, må de få briller. Det kan ikke være foreldrenes lommebok som bestemmer om de er i stand til å se på skolen, sier han.

Småbarnsmoren Nielsen merker at det har dukket opp en ny bekymring i hverdagen. Brillene til datteren blir fort slitt når de brukes til både lek og andre aktiviteter.

– Jeg kjenner på det som mor. At nå fikk hun disse brillene før sommeren, og hvis hun er uheldig og de knuser eller hva som helst, så er det jo på en måte krise. Da må vi få tak i penger og kjøpe nye. Det er jo noe vi ikke trengte å tenke på før, sier hun.

Støre: Vil rette opp skjevhet

– Dette har skapt en usikkerhet for veldig mange, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om kuttene i brillestøtteordningen. Foto: Marit Hommedal / NTB Les mer Lukk

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han vil «rette opp i skjevhetene» i løpet av de første hundre dagene hvis han blir statsminister etter valget.

– Dette har skapt en usikkerhet for veldig mange, og gjort at mange familier får en høy regning som i verste fall fører til at barn som sårt trenger briller, ikke får det. Nå møter vi en familie som har klart å betale for dyre briller selv, men vi hører jo at det ikke er enkelt, sier han til NTB.

– Rent konkret hva vil dere gjøre med brillestøtteordningen?



– Vi skal sette oss ned med Blindeforbundet, foreldrene, de berørte, og sikre at brillestøtten fungerer slik at alle barn som trenger det, får briller, og at ikke økonomi skal avgjøre.

Samtidig med innføringen av makssatser i fjor, ble kriteriene for å motta brillestøtte også strammet inn. Hovedregelen er at familier kun kan få støtte til briller når det er til behandlingsøyemed. For eksempel hvis man skjeler.

– Ofte er det en kombinasjon av at du både trenger briller til behandling, og at du har dårlig syn. Mange av disse er helt avhengige av brillene, selv om de er ferdig med behandlingen. Da må de nå plutselig kjøpe briller selv, forklarer Fuglerud i Blindeforbundet.