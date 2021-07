Rødt vil senke sperregrensa – møter motstand fra Ap-topp

Etter høstens stortingsvalg er det klart for diskusjon om sperregrensa i Stortinget. Rødt vil senke den, men møter motstand fra Arbeiderpartiet. Her Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Etter høstens stortingsvalg er det klart for diskusjon om sperregrensa i Stortinget. Rødt vil senke den, men møter motstand fra Arbeiderpartiet.

Sperregrensa er i dag ved 4 prosent. Grensa bestemmer hvilke parti som får tilgang til potten med de verdifulle utjevningsmandatene, som ofte er viktige for de mindre partiene, skriver Vårt Land.

Størst endring går Rødt-leder Bjørnar Moxnes inn for. Han foreslår å senke sperregrensa til 2 prosent. Samtidig møter han motgang fra Arbeiderpartiet.

– Jeg er fullstendig uenig med Rødt. Kommer jeg inn på Stortinget, vil jeg kjempe for mitt syn. Jeg ønsker å heve sperregrensa til 5 prosent, sier Aps kommunalpolitiske talsperson Stein Erik Lauvås til avisa. Han står på tredjeplass på lista til Østfold Arbeiderparti.

Aps stortingsgruppe har ikke votert over spørsmålet, opplyser Lauvås. Han har samtidig ikke registrert at noen i gruppa ønsker å senke sperregrensa.

– Alternativene vi diskuterer, er å enten beholde sperregrensa på 4 prosent eller heve den til 5, sier han.

Lauvås mener samtidig at det ikke vil være dårlig nytt for de fire partiene som i dag ligger rundt sperregrensa.

– Jeg synes ikke det er fryktelig mye å be om 5 prosent oppslutning fra partiene. Såpass sterkt mandat bør en ha. Jeg tenker at det er godt for alle partiene om vi får en sperregrense på 5 prosent, mener han.