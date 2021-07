Watergate-legenden Carl Bernstein stempler Donald Trump som krigsforbryter

– Trump satte sin egen valginteresse over helsen til amerikanerne da de ble slaktet under denne pandemien, tordner Watergate-journalist Carl Bernstein. Les mer Lukk

Et halvt år etter etter at Trump måtte gi fra seg nøklene til supermaktens høyborg, blir han holdt ansvarlig for dødsfallene til titusenvis av amerikanske liv, som trolig kunne ha vært reddet.