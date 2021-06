Listhaug: – Vi tar fullstendig avstand fra hets

Partileder i Frp, Sylvi Listhaug, tar avstand fra hets etter at lederen i Asker Frp trakk seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug synes det er trist lederen i Asker Frp trekker seg. Han sier at han opplever hat mot LHBT-miljøet i interne Frp-forum.

– Vi tar fullstendig avstand fra hets og all form for forskjellsbehandling av folk basert på kjønn, religion, legning eller etnisk opprinnelse. Frihet for enkeltmennesket er alltid sentralt i Frp, skriver Listhaug i en epost til NRK.

Roar Wesche Juul har valgt å trekke seg som leder i Asker Frp, etter det han har opplevd om et vanskelig debattklima knyttet til LHBT-miljøet i interne Facebook-grupper for partimedlemmer. Han har også etterlyst at ledelsen i partiet går ut mot dette.

Juul er syns det er positivt at Listhaug nå tar avstand fra hets.

– Det synes jeg er helt greit. Jeg er positivt overrasket over at hun svarer, sier han til NRK.