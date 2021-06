Hadia Tajik: Regjeringen og Frp svikter de arbeidsledige

NTB

Ap-nestleder Hadia Tajik mener regjeringen og Frp ikke forstår omfanget av coronapandemien, og at de arbeidsledige blir sviktet i budsjettenigheten.

Tajik sier enigheten om revidert budsjett er et skudd i blinde for alle arbeidsledige og bedrifter som sliter i coronapandemien.

– Frp svikter de arbeidsledige. Midt i den største langtidsledigheten på lenge, klarer ikke Frp å plusse på en eneste krone til tiltak som hjelper ledige tilbake i jobb, sier Tajik.

– Når stortingsperiodens siste budsjettforlik skal legges fram, står Frp alene på pressekonferanse. Klarere illustrasjon på at Erna Solberg sitt prosjekt om samling på borgerlig side er dødt skal du lete lenge etter, sier Tajik.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen er uenig i Tajiks kritikk.

– For Høyre er det å skape flere arbeidsplasser jobb nummer én etter at vi har slått ned pandemien, sier Isaksen til NTB.

Isaksen mener at regjeringen har satset kraftig på å hjelpe de arbeidsledige og gitt over en milliard kroner til tiltaksplasser og oppfølging. Han peker på at om vi skal skape mer, må flere få satse og skape nye jobber.

– Jeg har lett med lys og lykter etter Aps politikk for nye arbeidsplasser og gründere, men ikke funnet noe annet enn at staten skal kjøpe opp mer av næringslivet, sier Isaksen.