Harris brukte superstemmen for første gang – banet vei for gigantisk krisepakke

Det historiske bildet som viser at Kamala Harris har brukt sin superstemme i Senatet for første gang. Foto: Senate TV via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Kamala Harris brukte sin avgjørende stemme ved uavgjort i Senatet for første gang fredag. Demokratene sørget for at de kan vedta Joe Bidens coronakrisepakke.