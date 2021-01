Spanias helseminister går av mens smittetrykket øker

Innbyggere i Andosilla nord i Spania står i kø for coronatesting. Mandag kunngjorde regjeringen at landets helseminister går av for stille som Sosialistpartiets kandidat i Catalonia. Avgjørelsen høster kritikk fra dem som mener han burde blitt værende for å fullføre jobben med pandemien. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB

Spanias helseminister Salvador Illa varsler at han går av tirsdag for å kunne stille som kandidat i regionsvalget i Catalonia.

Illa varsler sin avgang samtidig som coronaviruset sprer seg i raskt tempo.

Som helseminister har han spilt en framtredende og svært synlig rolle i kampen mot sykdommen. Men han har også måttet tåle krass kritikk for regjeringens håndtering, spesielt for at restriksjonene ble lempet på i forbindelse med julefeiringen.

Spania har registrert 55.000 coronarelaterte dødsfall og 2,5 millioner smittetilfeller, og er blant de hardest rammede landene i Europa.

I slutten av desember begynte tallene å stige kraftig, og fredag ble det registrert hele 400 nye dødsfall og nærmere 43.000 nye coronainfeksjoner.

For få uker siden ble Illa overraskende valgt som førstekandidat for Sosialistpartiet i forbindelse med regionsvalget i Catalonia i midten av februar. Men datoen for hans avgang har ikke vært kjent før nå.

Etter at han havnet på toppen av partilisten, har Sosialistpartiet gått forbi regionens to separatistpartier på meningsmålingene. I dag er det separatistene som styrer regionen.

På grunn av pandemien har den regionale regjeringen i Catalonia bedt om at valget utsettes til 30. mai, noe retten skal ta stilling til om få dager.