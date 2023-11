INP med kjempeframgang etter omvalg i Moss – får ekstra mandat på fylkestinget

Ifølge de foreløpige valgresultatene fra Moss kommune ser det ut til at INP gjør et brakvalg. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

De foreløpige valgresultatene etter omvalget i Moss til fylkestinget i Østfold gir Industri- og Næringspartiet (INP) ett ekstra mandat i fylkestinget.

Endringene etter omvalget er små, men INPs fremgang gjør at partiet får ett ekstra mandat i fylkestinget i Østfold på bekostning av Høyre.

Det betyr at de rødgrønne og de borgerlige partiene har like mange mandater med 20 hver, og INP havner på vippen med sine to. Ingen av sidene er avhengig av støtte fra Pensjonistpartiets ene mandat.

INP ble fjerde størst i Moss med 6,8 prosent. Det er nesten 3,9 prosentpoeng mer enn partiet fikk ved valget i september.

Ellers er mandatfordelingen den samme som ved valget 11. september.

Etter det opprinnelige valget endte dette med at INP inngikk i samarbeid med en bred Arbeiderparti-ledet koalisjon med SV, Rødt, MDG, Sp, Pp og INP. Men INP har slått fast at dette samarbeidet er satt i spill etter omvalget, skriver Moss Avis.

Mandag ble det avholdt omvalg i Moss kommune til det nye fylkestinget i Østfold. Årsaken til at det ble en ny runde med fylkestingsvalg, var at det ikke var stemmesedler til INP i ett av valglokalene i kommunen på valgdagen. Valget ble dermed stemplet som ugyldig.

Valgdeltakelsen endte på vel 33 prosent. Ved det ordinære fylkestingsvalget var valgdeltakelsen rundt 55 prosent.