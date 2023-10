Svein Holden: Riksadvokaten bør henlegge siktelsen mot Tom Hagen snart

NTB

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier det er svært krevende for hans klient at Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fortsatt ikke er oppklart av politiet.

– Det er svært krevende for Tom Hagen og hans familie å ikke vite hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Familien har et sterkt ønske om at politiet lykkes med å oppklare saken, skriver Holden i en epost til NTB.

Han legger til at de mener Tom Hagen er uskyldig i anklagen som er rettet mot ham. Forretningsmannen er fortsatt siktet i saken rundt hans kones forsvinning.

– Etter vår oppfatning bør politiet snart oversende saken til riksadvokaten for henleggelse av siktelsen mot min klient.

Til sist skriver Holden at hans klient har blitt rådet til ikke å stille i flere avhør, og følger dette rådet.