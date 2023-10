Analytikere: Slik blir strømprisene i vinter

Vinteren og kaldere vær er i emning. Det betyr høyere strømforbruk og dyrere strøm.

På denne tiden i fjor var strømprisene et svært hett tema. Mellom august og desember ble det satt en rekke strømprisrekorder. Denne høsten har prisene vært langt unna fjorårets nivåer.

Men prisene skal opp vil vinteren, ifølge Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker i Volue Insight.

– Prisene blir stigende i forhold til det nivået vi ser nå. Vannmagasinene har høy fyllingsgrad for tiden. Når det blir kaldere, vil prisene stige også. Prisene vil naturligvis svinge noe, avhengig av været. Temperaturen vil påvirke prisene mest, sier han til ABC Nyheter.

Han anslår at den rene kraftprisen i gjennomsnitt vil ligge på om lag en krone per kilowattime.

– Deres regning vil være en helt annen

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen at terskelverdien for strømstøtte blir prisjustert fra 70 til 73 øre per kilowattime fra 1. januar 2024. Staten betaler 90 prosent av kraftprisen over dette nivået.

I år vil regningen til forbrukerne bli litt lavere sammenlignet med fjoråret, spår Lilleholt.

– Lave strømpriser vil være godt nytt for bedrifter, hytteeiere og idrettslag. Deres regning vil være en helt annen enn i fjor, sier han.

Strømstøtten gjelder ikke for forbruk på fritidsboliger, som for eksempel hytter.

– Bedre stilt enn i fjor

Olav Botnen, kraftanalytiker i Volt Power Analytics, sier vannmagasinene i Sør-Norge er velfylte i år, i motsetning til fjoråret.

I forrige uke lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året i Øst-, Sørvest-, Midt- og Vest-Norge. Fyllingsgraden i Nord-Norge lå under det som er normalen for denne tiden av året sist uke.

Kraftanalytiker Olav Botnen.

– Både norsk vannsituasjon og europeisk gass-situasjon er bedre stilt enn i fjor og tåler vesentlig større belastning. Samtidig er både kraft- og gassforbruk på et lavere nivå enn i fjor når vi går inn i vinteren, sier Botnen til ABC Nyheter.

Analytikeren sier det finnes værscenarier med langvarige kuldesituasjoner som kan drenere ut mye gass ut av lagrene, slik at gassprisen kan øke mye.

– Det finnes også mindre sannsynligheter for geopolitisk uro og sabotasje mot gass-infrastruktur som kan dra gassprisen mye oppover, sier Botnen.

– Kan bidra med en stor oppside

Videre sier han at det for Norge finnes det kalde værscenarier som tømmer magasinene fortere enn normalt, samtidig som stor krafteksport bidrar i samme retning.

– Uheldige sammenfall i økt gasspris og kulde kan bidra med en stor oppside også i kraftpriser, men det er relativt liten sannsynlighet for at det skal skje.

Botnen mener det er ganske stor sannsynlighet for at vi får en leveringspris i spotmarkedet som vil komme ut lavere enn de prisene som er handlet i kraftmarkedet nå.