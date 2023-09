Ordførere frykter at Gudbrandsdalsosten forsvinner fra Gudbrandsdalen

Tolv ordførere reagerer på at Tine vurderer å flytte resten av produksjonen av Gudbrandsdalsost ut fra Gudbrandsdalen. Foto: NTB

NTB

Samtlige ordførere i kommunene i Gudbrandsdalen har signert under et opprop for å hindre at Tine flytter produksjonen av Gudbrandsdalsost ut av Gudbrandsdalen.