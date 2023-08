49 båtførere tatt for ruskjøring på sjøen på Sørlandet i sommer

I sommer har det vært litt mindre travelt enn vanlig for Agder-politiets båtpatruljer som følge av dårlig vær. Likevel ble 49 båtførere tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Til tross for en sommer preget av til dels dårlig vær for ferdsel på sjøen, ble 49 båtførere tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand på Sørlandet.

I tillegg er det utstedt 63 forenklede forelegg for fart, 49 forelegg for manglende flyteplagg og 49 forelegg for manglende lanterner, skriver Agder-politiet i en pressemelding.

Kontrollene ble gjort av tre patruljer mellom Risør i øst og Flekkefjord i vest, og mer enn 1800 båter ble kontrollert.

Politiet understreker at de aller fleste som ferdes på sjøen, kjører med forstand og tar sikkerhet på alvor, men sier at det er urovekkende at mange velger å kjøre mens de er ruspåvirket.

– Vi oppfordrer båtfolket til å holde seg unna rus og alkohol, bruke flyteplagg og ellers vise hensyn til andre på sjøen slik at vi unngår ulykker og at liv går tapt, sier Magnus von Porat Fiane, koordinator for sjøtjenesten i Agder politidistrikt.

Det har vært noe mindre travelt for patruljene i år enn foregående år, noe politiet tror henger sammen med færre godværsdager i sommer.