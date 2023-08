Dette skjer når alarmen går: – Alle som er på vakt slipper det de har i hendene

Når ukjente fly dukker opp på radaren skal det bare ta 15 minutter før norske jagerfly er i lufta.

Fra tid til annen rykker norske jagerflygere ut for å identifisere ukjente fly utenfor norsk luftrom. Per 15. august har norske fly rykket ut på 26 såkalte «scrambles» og identifisert 45 fly i forbindelse med Quick Reaction Alert-oppdrag (QRA). De ukjente flyene er som oftest russiske militærfly som er på ulike fly- og treningsoppdrag rett utenfor norsk luftrom.

Går alarmen skal jagerflyene være på vingene innen 15 minutter. Da går det fort.

– Det som i praksis skjer når alarmen går er at alle som er på vakt slipper det de har i hendene og gjennomfører en godt innøvd drill. Teknikerne løper ned til shelteret hvor flyene er parkert, mens flygerne tar på seg flybekledningen, før de løper etter og starter opp flyene, sier oberstløytnant Kenneth «Chain» Vika til ABC Nyheter.

– Flyene er på forhånd satt opp slik at det skal kreve minimalt med tid å få dem i luften.

«Chain» er sjef for Luftforsvarets 331 skvadron på Ørland flystasjon. Det er denne er den skvadronen som tradisjonelt sett har hatt ansvar for QRA-oppdrag, som flys fra Evenes flystasjon i Nordland. Han har selv deltatt i slike oppdrag.

Dette skjer når alarmen går:

Forsvaret overvåker luftrommet over og rundt Norge døgnet rundt hele året. Overvåkingen foregår ved Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter i Sørreisa i Troms og Finnmark. Når de oppdager et fly som ikke har på transponderen sin, ikke er i kontakt med lufttrafikkontroll, eller ikke har meldt inn plan for flygningen, melder de fra til luftoperasjonssenteret i Bodø og Nato-basen i Uedem i Tyskland.

Det er i Tyskland avgjørelsen om norske fly skal sendes for å identifisere ukjente luftfartøy.

Når klarsignalet kommer tar det bare minutter før teknikerne har klargjort to F-35 som alltid står klare på Evenes flystasjon. Flyene er utrustet med kanon og missiler til bruk på både kort og lang distanse.

Norge benytter seg av det svært avanserte jagerflyet F-35. Her tar et av fra Evenes flystasjon.

Senteret i Sørreisa veileder pilotene mot det ukjente luftfartøyet som skal identifiseres når jagerflyene har kommet seg i lufta og til de ser det ukjente luftfartøyet, eller i noen tilfeller luftfartøyene.

De norske flyene legger seg foran og ved siden av det ukjente fartøyet. De holder en viss avstand for å ikke fremprovosere farlige situasjoner. De skal også ha visuell kontakt med fartøyssjefen på flyet.

Når det ukjente luftfartøyet er identifisert returnerer jagerflyene til basen på Evenes. Er det nødvendig kan flyene eskortere luftfartøyet ut av Nato-kontrollert luftrom eller til en utpekt flyplass for å lande.

Kilde til disse opplysningene er Forsvaret.

Tok over etter F-16

Norge mottok sine første F-35 i november 2017. Etter omfattende tester og evalueringer startet F-35 gradvis å ta over oppgavene F-16 hadde utført frem til da.

Siden januar 2022 er det F-35 som har vært i QRA-beredskap. Før dette var det F-16 som hadde dette ansvaret. Sistnevnte fløy QRA-oppdragene fra Bodø.

Kinesisk jagerfly avskjærte amerikanerne: – Aggressivt

– Bidrar til suverenitetshevdelse

Det norske forsvaret rykket ut på rundt 50 slike oppdrag årlig. I lufta utenfor norsk luftrom kan de norske pilotene møte på et mangfoldig utvalg av det som oftest er russiske militærfly.

– Vi møter mange av flytypene Russland har stasjonert i nord. Det kan være alt fra bombefly, jagerfly, tankfly, luftbårne overvåkningsfly, etterretningsfly eller maritime patruljefly. MiG-31 Foxhound, Su-24 Fencer, Tu-95 Bear og Il-78 Midas er blant gjengangerne, sier oberstløytnant Vika til ABC Nyheter.

Dette bildet viser en norsk F-35 identifisere et russisk Tu-142 nært norsk luftrom i mars 2020.

– Hvorfor er det så viktig å identifisere flyene selv om de befinner seg i internasjonalt luftrom?

– Det er viktig å identifisere flyene fordi det bidrar til suverenitetshevdelse og økt situasjonsforståelse for Nato og Norge. F-35 sitt bidrag til situasjonsforståelse i nord er en del av Norges nordområdepolitikk, sier oberstløytnanten.

Internasjonalt luftrom starter 12 nautiske mil, eller litt over 22 kilometer, fra grunnlinjen rundt Norge, men Norges interesser i nordområdene strekker seg lenger ut enn dette.

– Ved å identifisere russiske fly holder vi oss oppdatert på med hva slags flytyper vårt naboland benytter, deres operasjonsmønster, og hva slags våpen de eventuelt har med seg.

Må holde hodet kaldt

Når norske jagerfly rykker ut på QRA-oppdrag skal de utføres under tidspress og til tider uoversiktlige situasjoner. I likhet med alle luftoperasjoner innebærer oppdragene en viss risiko, opplyser oberstløytnant Vika.

– Det er derfor øving og trening er så viktig for våre flygere, slik at de kan håndtere disse situasjonene uten å gjøre feil. Når det er sagt, så opplever vi de aller fleste QRA-oppdragene som ren rutine, og vi forbinder ikke QRA-oppdrag med noe fare, sier han til ABC Nyheter.

Russland sendte jagerfly

Det er ikke bare Norge som rykker ut for å identifisere fly. Sist mandag meldte det russiske forsvarsdepartementet om at et russisk jagerfly hadde blitt sendt på vingene fordi et norsk fly nærmet seg russisk luftrom over Barentshavet.

Det norske forsvaret bekreftet hendelsen, men avviste at det norske flyet nærmet seg russisk luftrom.

Det norske flyet det er snakk om var et maritimt patruljefly av typen P-8 Poseidon.

Samme uke ble russiske bombefly av typen Tu-95 identifisert av Nato-jagerfly på vei mot Nederlandsk luftrom.