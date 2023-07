Full båtfører blåste til over 2 i promille

NTB

Politiets båtpatrulje kom søndag over en båtfører i Holmestrand som viste seg å være svært beruset.

– Båtpatruljen har kommet over en svært beruset båtfører som har kjørt fra Asker og til Holmestrand. Båtføreren blåste til over 2 i promille. Vedkommende var svært lite samarbeidsvillig og måtte fysisk geleides av båten og inn for bevissikring, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Politiets båtpatrulje møtte båtføreren på Holmestrand gjestehavn. Vedkommende er i 50-årene og fra Drammen, opplyser politiet.