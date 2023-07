Lørenskog-forsvinningen: Politiet ser gjennom overvåkingsbilder på nytt

Politiet skal se gjennom alt overvåkningsmateriale i Lørenskog-saken på nytt for å forsøke å se ting med nye øyne. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Politiet skal se gjennom overvåkingsbilder i Lørenskog-forsvinningssaken på nytt for å se på materialet med nye øyne. De har fremdeles tro på å oppklare saken.

Det er snart gått fem år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

Ektemannen Tom Hagen har vært siktet for drapet siden april 2020. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Skal se gjennom overvåkningsbilder på nytt

Nå skal politiet se gjennom overvåkingsbilder på nytt, opplyser politiinspektør Lars Reinholdt-Østby til VG.

– Opplysninger som fremkommer i dag, kan medføre at det vi trodde om et spor i begynnelsen, kanskje kan revurderes. Et godt eksempel er videoprosjektet, hvor vi naturlig nok kan se etter andre ting i dag enn vi gjorde helt innledningsvis, da vi hadde mindre kunnskap om saken, sier Reinholdt-Østbye.

– Dette er et krevende arbeid som tar tid, legger han til.

Tror på oppklaring

Politiet er fremdeles optimistiske på en løsning i saken.

– Saken er svært kompleks, men vi har tro på at det er mulig å oppklare saken. Vårt fremste mål er å få klarhet i hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.