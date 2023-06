Forbrukerrådet sterkt kritisk til avtalene til flere utleieaktører

NTB

Forbrukerrådet gir flere utleieaktører stryk i en ny undersøkelse. De kaller flere utleieavtaler for forbrukerfiendtlige.

De har gjennomført en undersøkelse av 30 utleieaktører innen verktøy, sportsutstyr, klær, tilhengere og bil.

23 av de får strykkarakter, og kun én får full score – fordi Forbrukerrådet mener utleieavtalene er forbrukerfiendtlige.

– Vår gjennomgang viser at de aller fleste avtalene som tilbys av bransjeaktørene i dag, er svært forbrukerfiendtlige, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en pressemelding om undersøkelsen.

Forbrukerrådet mener at enkelte av avtalene velter så mye risiko over på forbruker at de kan være ulovlige.

– Enkelte av funnene i kartleggingen er så drøye at vi tør å påstå at flere av avtalene kan være ulovlige. Det er alvorlig, sier Blyverket.

Direktøren peker også på miljøhensynet som ligger i å leie fremfor å eie.

– Skal vi lykkes med et grønt skifte, må vi over fra lineær til sirkulær økonomi. Et bedre forbrukervern i markedet for leie av ting er helt nødvendig for at flere velger å leie fremfor å eie, sier Blyverket.

Forbrukerrådet vurderer nå å klage de verste avtalene inn til Forbrukertilsynet for en juridisk prøving av lovligheten.