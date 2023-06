Luftforsvarssjefen advarer: – Grepene må tas nå

Et av Forsvarets F-35 jagerfly.

Luftforsvarets problem er på bakken, og ikke i lufta, sier sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

Onsdag la forsvarssjef Eirik Kristoffersen fram sitt fagmilitære råd for 2023. Kristoffersen mener det er behov for å øke bevilgningene til forsvarssektoren med om lag 8 milliarder kroner ekstra hvert år fra 2025 til 2031.

Kristoffersen mener at Norge ikke lenger er rustet til krig. Dette vil koste 80 milliarder å rette opp i, mener han.

Sjefen for Luftforsvaret, Rolf Folland, sier deres største problem ligger på bakken.

Sjef for Luftforsvaret Rolf Folland.

Norske jagerflypiloter får mindre F-35-trening

På Ørlandet i Trøndelag ligger forsvarets kampflybase. Flybasen skal huse de fleste av Forsvarets nyinnkjøpte F-35-fly.

At disse nye flyene fungerer optimalt og at jagerflypilotene får nok trening og tid i flyene, er noe Folland er opptatt av. For å klare det må Luftforsvaret ha en rekke spesialister på bakken. Det er noe Luftforsvaret sliter med å skaffe, sier Folland til Adresseavisen.

Dette kom også frem i rådene til forsvarssjefen, og i rapporten til forsvarskommisjonen, som ble fremlagt i forrige måned.

Norge har cirka tre teknikere per kampfly. Til sammenligning har andre Nato-land mellom ni og tretten. Dette betyr at norske jagerflypiloter får mindre tid i lufta.

– Jeg føler meg trygg på at vi skal få til dette. Men det er ikke til å stikke under stol at dette er svært, svært utfordrende, sier Folland.

Flere vil gå av med pensjon

På Ørland flybase har de gjort flere tiltak for å rekruttere mer teknisk personell.

Blant annet har de innført «nordsjøturnus» og dermed lagt til rette for pendling slik at teknikerne ikke må bosette seg på stedet for å jobbe der.

I tillegg har Luftforsvaret sammen med kommunen jobbet med flere trivselstiltak, fasiliteter og tilbud. Men det hjelper ikke, sier Folland.

Og som om ikke manglende rekruttering er nok, vil Luftforsvaret de neste fem til ti årene miste flere av sine ansatte til pensjonisttilværelsen.

– Vi har mange over 50 som skal gå av i løpet av ti år og liten dekning mellom 35 og 40 år. Grepene må tas nå, sier Folland til Adressa.

