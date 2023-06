Ekspert forbereder reisende på kaos: – Det er nordmenn generelt sett ikke gode på

NTB

Reiselivsekspert Odd Roar Lange er sikker på at det også denne sommeren vil dukke opp kaos og uforutsette hendelser for reiseglade nordmenn.

– Det blir ille, men på en annen måte enn i fjor. Nå sitter alle sammen i samme båt. Det er mye mer vanskelig å forutse hvor det blir kaos og hvem som blir rammet, men alle må være forberedt. Det er nordmenn generelt sett ikke gode på, sier Odd Roar Lange.

Lange, også kjent som «The Travel Inspector», er ikke i tvil foran årets fellesferie. På et eller annet tidspunkt vil det bli utfordringer for de reisende på flyplassene rundt i Europa.

Blant annet er det varslet streik på en rekke flyplasser rundt om. På Heathrow skal sikkerhetspersonell streike i 31 dager i sommer, nesten hver helg fra midten av juni til slutten av august. Det er ventet at streiken kan oppskaleres ytterligere i løpet av sommeren, men dette er ikke den eneste utfordringen.

– Setter hele flyplasser ut av spill

– Eksempelvis er det flygeledermangel på Kastrup. De bruker situasjonen. I lønnsforhandlingene vil de kreve lønn på nivå med den danske statsministeren, sier Lange.

Han legger også til at flere av de mindre fagforbundene, som ivaretar rettighetene til de som jobber på bakken på de store flyplassene i Europa, har varslet streik.

– Dette setter hele flyplasser ut av spill og kan skje plutselig. Derfor må man være forberedt på hvordan man kan håndtere det.

Ifølge Lange kan også charterbransjen bli rammet.

– Tidligere hadde de gjerne et fly eller to i reserve om det skulle oppstå noen tekniske problemer. Det har de ikke i år.

– Ingen garanti

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier til NTB at man som reisende aldri kan garantere seg mot kaos.

– De fleste årsakene til kaos er hendelser som de reisende ikke kan påvirke. Du kan selvfølgelig reise på andre tidspunkter enn fellesferien, men det er ikke alltid det er aktuelt.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, tror det kan bli utfordringer på flyplassene rundt i Europa i sommer. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

En konsekvens av dette kan være bagasje som blir borte.

– Dette kan du delvis gradere deg mot ved å ha litt ekstra i håndbagasjen. På den måten slipper du å bruke de første feriedagene på å handle. Som regel kommer bagasjen tilbake ganske raskt, sier Iversen.

Så langt i år har Forbrukerrådet fått færre henvendelser når det gjelder reiseliv enn tidligere år.

– Det skyldes i hovedsak at det ikke har vært noen streik denne våren i disse bransjene. I fjor var det flymekanikerstreik på våren, mens SAS-pilotene streiket i fellesferien. Året før pandemien streiket SAS-pilotene i påsken.

Frykter utfordringer

I likhet med Lange tror også Iversen at årets sommer kan bli kaotisk.

– Det er dessverre grunn til å tro at det vil bli utfordringer også i årets sommerferieavvikling. Det ligger an til mannskapsmangel på flere flyplasser, særlig knyttet til infrastruktur som bagasjehåndtering.

Han viser til streiken på Heathrow og forteller at avvik på én flyplass vil kunne føre til følgefeil flere steder i Europa.

– Hvis du får beskjed om justeringer i avgangstiden gjelder det å handle raskt hvis andre deler av reisen må tilpasses. Utover dette bør du sjekke at alle har gyldig pass og at reiseforsikringen dekker hele reisefølget. Reiseforsikringen du har innebygd i kredittkortet ditt har ofte en litt for liten dekning til å dekke hele familien på tur.

Flyselskap er godt forberedt

Eline Skari er presseansvarlig i Norwegian. Hun sier at sommeren 2022 var eksepsjonell.

– I år har flyplassene rundt i Europa rustet opp og er bedre forberedt. Vi forventer at det vil gå mer på skinner år.

Ifølge Skari sto trafikkavviklingen i Danmark for nær halvparten av selskapets forsinkelser og innstillinger i mai. Selskapet har også ansatt en rekke nye kolleger.

– Vi har også svært erfarne kolleger som hele tiden arbeider med å optimalisere flygningene og tilrettelegge for at kundene får en så behagelig reise som mulig, og om det blir irregulariteter så vil de gjøre sitt beste for at konsekvensene blir så små som mulig for de reisende.

Norgesferie et godt alternativ

Hvis man ennå ikke har bestilt ferien, så anbefaler reiseekspert Lange en ferie i Norge som et godt alternativ til en tur utenlands.

– For mange vil det være lettere ha kontroll over økonomien. Det er høye priser, men det har også blitt dyrere å reise til utlandet. Skal man til utlandet er det i hver fall viktig at man går gjennom bestillingen nøye.