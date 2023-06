Jan Thomas ut mot flaggnekt på Thon-hoteller

NTB

Flere kjente personer går ut mot hotellkjeden Thon Hotels etter at det ble kjent at de ikke vil flagge med regnbueflagg. Blant dem er stylisten Jan Thomas.

– Da er det dessverre nok en gang på tide å bruke stemmen sin. Jeg klarer ikke å holde tilbake, jeg er så dypt skuffet, skriver han på Instagram.

Kjendisstylisten og dommeren i Maskorama gjennom flere sesonger skriver at avgjørelsen sårer ham «langt inn i sjela». Han stiller også spørsmål ved Thon Hotels argument om at de vil holde seg nøytrale.

Han sier han vil boikotte Thon-hoteller og oppfordrer hotellkjeden til å gå en ny runde.

Tirsdag ble det kjent at hotellkjeden Thon Hotels i år ikke vil heise pride-flagget på hotellenes flaggstenger. Årsaken er at de ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle, ifølge kjeden.

Onsdag formiddag snudde Thon Hotels. Nå har de opphevet forbudet mot å heise pride-flagget.