Ekspertene advarer mot sola

Det er meldt opp mot 25 varmegrader på Sør- og Østlandet onsdag. Nå kommer ekspertene med en viktig påminnelse.

Ifølge seniorforsker og UV-ekspert ved klima- og miljøinstituttet NILU, er solen sterkest ved sommersolverv mellom 20. og 22. juni, når solen står høyest på himmelen.

– Det vil også si at solen er like sterk for eksempel tre uker før sommersolverv som tre uker etter. Altså er solen like sterk nå som om vi skulle vært i juli, sier hun til VG.

Hun anbefaler at folk passer på å smøre seg med solkrem med minst faktor 30.

Norge i verdenstoppen

Symptomer ved hudkreft Sår i huden som blør lett og ikke gror

Rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag

Misfargede knuter i huden som vokser

Eksemlignende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt

Symptomene over kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Rådet fra Kreftforeningen er at man bør ta kontakt med lege dersom symptomene varer i over tre uker. Kilde: Helsenorge

Solstrålene (UVA og UVB) fra sola kan føre til tidlig aldring av huden og gi pigmentflekker. I verste fall kan for mye sol også føre til hudkreft, skriver FHI.

Ifølge Kreftforeningen, sier drøyt fire av ti at de blir solbrent en eller flere ganger hvert år, og resultatet er at nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder hudkreft.

Ifølge tall fra Kreftregisteret, økte antall tilfeller av melanomkreft i Norge med 20 prosent fra 2021 til 2022.

– Vi har vært bekymret for at melanom har økt over flere år. Og at vi nå ser at økningen bare fortsetter, er dramatisk. Nærmere 500 flere tilfeller i fjor betyr en økning på hele 20 prosent på bare ett år, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross til VG.

Overrasker forskerne

Tidligere i år meddelte Kreftregisteret at to av tre tilfeller av noen former for kreft kunne vært unngått i fjor. Det gjelder kreft som trolig skyldes usunne vaner og soling.

I rapporten «Kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges?» har forskere tatt utgangspunkt i en «urealistisk og ideell verden» hvor ingen er eksponert for røyk, ingen blir solbrent og ingen drikker alkohol. I en slik verden ville 13.000 av fjorårets 20.000 krefttilfeller vært unngått, skriver NTB.

Hudkreft har økt mer enn andre kreftformer i Norge, noe som overrasker forskerne.

– Fra å være en av de sjeldne, har det blitt en av de store. Det er veldig bekymringsfullt, forsker i Kreftregisteret og prosjektleder Trude Eid Robsahm til TV 2.