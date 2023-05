Eli Strand har fått kreft igjen

Eli Strand (53)opplyser i et Facebook-innlegg at hun har fått brystkreft. Hun har i flere år harr uhelbredelig livmorhalskreft. Her fra en premiere i 2004.

Tidligere «God morgen Norge»-programleder Eli Strand har kjempet i flere år med uhelbredelig livmorhalskreft. Nå har hun også fått ny kreftdiagnose.

«En fatal feil gjør at jeg nå har endt opp med brystkreft og er både fortvilet og forbanna på samme tid.»

Det skriver Eli Strand i en Facebook-oppdatering andre pinsedag. Hun forteller i innlegget at hun for et halvt år siden fikk konstatert et forstadium til brystkreft og gjennomgikk en operasjon.

Fikk kontrabeskjed av legen

Hun forteller at legen etter operasjonen fortalte at hun skulle gjennomføre strålebehandling for å hindre at kreften kom tilbake, men at en annen lege på et annet sykehus ga henne kontrabeskjed om at det var unødvendig, da hun ikke ville utvikle kreft etter operasjonen.

«Så skjer det utenkelige, at jeg nå har fått brystkreft»

Overfor Se og Hør opplyser Strand at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Eli Strand var «God morgen Norge»–programleder og jobbet for TV 2 i en årrekke. 53-åringen lover i innlegget at hun vil kjempe videre både for å bli frisk, men også for å få oppreisning og erstatning.

Livmorhalskreft

Det er seks år siden hun fikk livmorhalskreft. Etter flere runder med cellegift ble hun kreftfri, men kreften kom tilbake to år senere, da med diagnosen uhelbredelig.

– Jeg kommer til å tape den kampen, og det har jeg godtatt. Men jeg skal jammen meg leve mens jeg gjør det. Jeg gir meg ikke ennå, sa hun til TV 2 i fjor høst.