Nok en butikk drevet av tidligere skihopper Bjørn Einar Romøren og kona er konkurs

Bjørn Einar Romøren og kona Martine Romøren under en gallamiddag på slottet i forbindelse med presidentbesøk fra Slovenia i 2019. Les mer Lukk

Tidligere i år ble det kjent at ekteparet Romøren måtte legge ned en butikk og at en annen gikk konkurs. Nå er skjebnen klar for nok en butikk.