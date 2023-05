NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 26. mai.

Kronprinsessen til Lillehammer

Kronprinsesse Mette-Marit besøker Nordre Ål skole og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. I løpet av et år deltar kronprinsessen på en rekke litterære arrangementer.

Tolletaten varsler storkontroll langs kysten

I forbindelse med pinsehelgen vil Tolletaten i samarbeid med Kystvakten gjennomføre en større kontrollaksjon langs kysten for å møte lystbåttrafikken. Kontrollaksjonen vil strekke seg fra Halden til Langesund, med et fokus på trafikken blant fritidsreisende.

Tysk-baltisk toppmøte i Estland

Estlands statsminister Kaja Kallas tar imot Latvias statsminister Krisjanis Karins, Litaunes president Gitanas Nauseda og Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Dennis Hauger kjører kvalifisering i Monaco

Formel 2-kjører Dennis Hauger vil forsøke å få et best mulig utgangspunkt før helgens VM-runde på den legendariske gatebaneni Monte Carlo. Nordmannen vant sprintløpet i samme by i fjor, men var uheldig i hovedløpet og endte på til slutt på en sjuendeplass.