Viggo Kristiansen: – Mange og alvorlige feil i Baneheia-saken

43-åringen mener alle fortjener en ny sjanse. Men det er én ting han ikke kan akseptere.

I podkasten «Jahr gransker Baneheia», med journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr, forteller Viggo Kristiansen for første gang sine forventinger til det regjeringsoppnevnte utvalget som skal granske Baneheia-saken.

– Kan ikke akseptere at de ikke vil rydde opp

Kristiansen er frikjent for de brutale overgrepene og drapene på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen og åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Kristiansen sonet over 20 år i fengsel, og ble først frifunnet i desember i fjor.

Samtidig har etterforskning plassert den tidligere kameraten hans, Jan Helge Andersen, enda tettere til udåden, gjennom blant annet DNA-funn på begge jentene.

– I Baneheia-saken har feilene vært mange og alvorlige. De etterlatte ble ført bak lyset, og selv måtte jeg sone urettmessig i nesten 21 år for grusomme forbrytelser jeg ikke begikk. Jeg kan akseptere at folk gjør feil. Jeg tenker at alle fortjener en ny sjanse. Men det jeg ikke kan akseptere, er at folk som har gjort feil ikke vil rydde opp etter seg, sier Kristiansen i podkasten fra Svarttrost.

– Håper ansvar plasseres der det hører hjemme

Granskingsutvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2024. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har tidligere beskrevet arbeidet deres som «et av de viktigste samfunnsoppdragene i justissektoren i vår tid».

– Jeg håper den regjeringsoppnevnte granskingen vil gi svar på hva som gikk galt, at ansvar plasseres der det hører hjemme og ikke minst at granskingen kan bidra til at andre uskyldige ikke må lide samme skjebne som jeg måtte, sier Viggo Kristiansen.