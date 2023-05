Politiet varsler nye opplysninger om skytedødsfallene i Kristiansund

Politiets kriminalteknikere på åstedet i Kristiansund fredag kveld etter at en mann og en kvinne i 70-årene døde av skuddskader. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Politiet vil mandag komme med en oppdatering om etterforskningen etter at et ektepar i 70-årene døde av skuddskader i Kristiansund fredag.

– Etterforskningen pågår for fullt gjennom hele helgen. Det blir blant annet gjennomført avhør av personer som kan ha opplysninger som er relevante for etterforskningen, sier operasjonsleder Eyvind Klokkersund i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han opplyser at politiet søndag ikke vil gi opplysninger om hvem de døde er eller gå nærmere inn på hva de mener var hendelsesforløpet eller motivet bak det som skjedde fredag.

Fant skytevåpen

– Politiet i Kristiansund vil gi flere opplysninger i saken mandag, sier Klokkersund.

De to døde var gift med hverandre.

Det var fredag ettermiddag litt over klokken 15.30 at politiet fikk melding om at det lå en alvorlig skadd person utenfor en enebolig sentralt i Kristiansund.

Kvinnen døde senere av skadene, mens mannen ble funnet død inne i huset. Politiet fant også skytevåpen i huset.

Ordfører: – Kjente dem godt

Ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund kommune omtalte hendelsen fredag som en forferdelig tragedie.

– Det er lite samfunn vi lever i, der de fleste kjenner de fleste. Også jeg kjente dem godt. Mine tanker i kveld går selvfølgelig til barn og barnebarn som fikk denne forferdelige nyheten i ettermiddag, sa han til Dagbladet.