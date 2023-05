Stor miljødemonstrasjon mot japanske myndigheter

NTB

Demonstranter krever at japanske myndigheter skrinlegger sine planer om å dumpe radioaktivt vann fra et ødelagt atomkraftverk i Fukushima ut i havet.

– Ikke dump forurenset vann i havet, ropte demonstrantene, som tirsdag møtte opp utenfor atomenergiselskapet Tepcos hovedkvarter i Tokyo.

Atomkraftverket i Fukushima ble delvis ødelagt under tsunamien i 2011, og japanske myndigheter planlegger nå å rydde opp ved å slippe behandlet, men fortsatt radioaktivt vann rett i havet.

– Selv etter behandling forblir noe stråling i vannet. Dette er et ti år langt prosjekt over flere generasjoner som må godkjennes av offentligheten, sier atomkraftmotstander Harumichi Saito til nyhetsbyrået AP.

Hevder vannet er ufarlig

Tsunamien og jordskjelvet 11. mars 2011 ødela kjølesystemer og tre atomreaktorer på atomkraftverket Daiichi i Fukushima, noe som førte til at kjølevannet i anlegget ble svært radioaktivt og lekket inn i kjellerne til bygningene.

Vannet, som er strålebehandlet, lagres nå i store tanker som fyller store deler av anlegget. Men den japanske regjeringen og Tepco sier disse tankene må fjernes for at atomkraftverket kan avvikles og for å minimere risikoen for lekkasjer dersom det skjer en ny naturkatastrofe i framtiden.

Japan hevder vannet vil bli filtrert til langt under internasjonale utslippsnivåer og ytterligere fortynnet med store mengder sjøvann før utslipp, og at dette gjør det ufarlig.

Bekymret for langvarige konsekvenser

Noen forskere mener imidlertid at konsekvensene av langvarig eksponering av tritium og andre radionuklider på mennesker og miljøet fortsatt er ukjent, selv ved lave doseringer, og at arbeidet i Fukushima bør utsettes.

Lokale fiskesamfunn og flere av Japans naboland, deriblant Kina, Sør-Korea og flere øystater i Stillehavet, motsetter seg planene om å slippe vannet i havet.

– Stillehavet tilhører ikke Japan. Det tilhører alle levende vesener i havet og alle som er avhengig av havet for å skaffe sitt levebrød, sier en sørkoreansk aktivist.

– Japan har ikke rett til å dumpe det radioaktive vannet.