PST: Ideologien til de IS-siktede søstrene blir et sentralt tema

PST orienterte pressen torsdag om de to terrorsiktede søstrene fra Bærum. Politiadvokat Kathrine Tonstad sier kvinnenes ideologi blir et sentralt etterforskningstema. Les mer Lukk

NTB

PST sier det blir viktig å avdekke om de to IS-siktede søstrene sympatiserer med ideologien ekstremistgruppa IS står for.