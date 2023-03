Terrorsiktede søstre framstilles for varetektsfengsling torsdag

NTB

De terrorsiktede søstrene fra Bærum som tirsdag kveld kom hjem fra Syria, vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Det bekrefter forsvarer Geir Lippestad til Aftenposten.

De to nekter straffskyld. Det er ikke avklart om de samtykker til fengsling.

– Det vil bli avklart i løpet av dagen, sier Lippestad.

De to kvinnene ble natt til onsdag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da de landet i Norge. De er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).