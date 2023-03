Tiktok-stopp for statsråder og departementstopper

NTB

Ingen statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere skal ha Tiktok eller Telegram på tjenestetelefoner eller -nettbrett. Dette får umiddelbar virkning.

Justis- og beredskapsdepartementet frarådet tirsdag bruk av appene Tiktok og Telegram på tjenestetelefoner og -nettbrett etter en vurdering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Det velger vi å følge opp med umiddelbar virkning når det gjelder statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. På bakgrunn av dette har statsministeren bestemt at ingen statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere skal ha Tiktok eller Telegram på sine tjenestetelefoner eller nettbrett, sier statssekretær Kristine Kallset ved Statsministerens kontor (SMK) til NTB.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mottok vurderingen fra NSM mandag.

– Jeg støtter NSMs vurdering. Derfor kommer Justis- og beredskapsdepartementet i dag til å sende brev til alle departementer der vi fraråder å ha Tiktok og Telegram på tjenesteenheter, sier Mehl.

Tiktok eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn store mengder data om brukerne. Telegram har russiske eiere.

– Høy risiko

NSM sier at appene ikke bør installeres på enheter som har tilgang til virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester, fordi dette medfører høy risiko.

Dette bør også gjelde ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven helt eller delvis, ifølge NSM.

– Også andre apper som Facebook, Instagram og Snapchat samler inn mye informasjon. NSM peker på utfordringen med mulig kommersielle videresalg av slike data. Alle som bruker sosiale medier, bør derfor ha et bevisst forhold til hvilken informasjon man deler og innstillingene man har på telefonen sin, sier Mehl.

Anbefalingen er ikke et forbud mot Tiktok eller Telegram, men et råd om at de ikke bør installeres på tjenesteenheter, understreker NSM.

Dersom det er tjenstlig behov for appene, anbefaler NSM at de installeres på en separat enhet som kun brukes til dette formålet.

Mehl hadde Tiktok

Mehl har fått kritikk for at hun hadde Tiktok på telefonen sin, og for å ikke ha svart åpent om dette. Hun har erkjent å ha appen på sin ugraderte tjenestetelefon i en måneds tid, men har opplyst at hun ikke hadde Tiktok på sin graderte telefon. Saken endte med at Mehl måtte svare for seg i Stortinget.

– Jeg har forsøkt å svare så åpent jeg skal og kan. Jeg er lei meg for at jeg ikke var mer åpen tidligere og at jeg har bidratt til å skape usikkerhet, sa Mehl.

Forbud i flere land

I en rekke andre land er det allerede forbud mot Tiktok på tjenestetelefoner, deriblant USA, Storbritannia, Canada og Danmark. USA har i tillegg nylig truet med å stenge appen for amerikanske brukere dersom Tiktoks kinesiske eierselskap ikke selger sin andel. Amerikanske folkevalgte er bekymret for at data om amerikanere skal havne hos kinesiske myndigheter.

Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.