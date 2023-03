Ap-nestleder satser på «trygg styring»

Ap-nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran, her sammen med Jonas Gahr Støre, har tro på at velgerne vil vende tilbake. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Velgerne vil komme tilbake til Ap hvis regjeringen klarer å lose Norge gjennom krisen, om prisvekst og strømpriser går ned, og om renten ikke blir høyere enn nødvendig.

Det tror Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

– I krisetid så handler det om trygg styring, like muligheter og sterke fellesskapsløsninger. Vi har satt klare mål: Flere i arbeid, Europas laveste ledighet og å sikre trygghet for folks økonomi og landets økonomi, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Dagbladet.

– Og vi skal stoppe inflasjonsspiralen, legger han til.

Krisemålinger for Ap over tid har ført til debatt og uro om verv og posisjoner i partiet, men Skjæran er klar på at han vil fortsette som Ap-nestleder.

– Jeg synes det er et privilegium å være tillitsvalgt. Jeg står opp hver dag og tenker på hva som er rett for oss å gjøre, sier Ap-nestlederen til Dagbladet.

Skjæran sier at det å stå i stormen utløser «sterke motkrefter» ved at partier til venstre for Ap vil ha mer uansvarlig pengebruk, og de til høyre vil alltid ha lavere skatt til de som har mest.

– Når du skal bruke mange milliarder mindre for å unngå for høy prisvekst, samtidig som vi har tilleggsregninger på grunn av krigen i Ukraina, da blir det stramme prioriteringer, sier fiskeriministeren.